Путин ответил раскольникам на Украине укреплением Русского мира

Президент Владимир Путин ответил на церковный раскол, который инициировал на Украине патриарх Варфоломей, укреплением Русского мира. Русская и Сербская православная церкви продемонстрировали единство, которое подкреплено еще и политическим единством двух стран, объяснил URA.RU руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин итоги встречи Путина с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием.
«Позвольте сердечно поприветствовать вас в Москве и также в палатах — здесь особая атмосфера. Знаю, что Сербская православная церковь вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами, которые традиционно поддерживают самые теплые, самые близкие, самые доверительные союзнические отношения. Позвольте поздравить вас с праздником Светлой Пасхи. Это наш общий светлый праздник», — приветствовал Путин патриархов.
По словам президента, особый характер российско-сербских отношений связан с тем, что две страны «связывают крепкие, глубокие, духовные, общие корни».
«Знаем, что ситуация на Балканах непростая и знаем о ваших усилиях по укреплению позиции Сербии, в том числе о значимости Сербского собора, который вы провели», — отметил российский лидер.
Патриарх Порфирий поблагодарил президента Путина за поддержку Косово. «Там наш народ. Без вашей поддержки и Китая не знаю, что было бы с Косово, — отметил глава Сербской православной церкви. — Сербский народ смотрит на русский народ как один. У сербов большая надежда на Россию, на русскую политику, чем на сербскую…
Если будет дальнейшее геополитическое разделение, мне хотелось, чтобы мы были в Русском мире».
Он также рассказал о своей недавней беседе с патриархом Иерусалимским. «Он мне сказал: „У нас в православии есть один козырь“. Я спросил: „Какой?“ Он сказал: „Владимир Путин“», — поделился владыка Порфирий.
Общая вера и общее понимание православных традиций являются фундаментом отношений России и Сербии, объяснил URA.RU эксперт Роман Лункин. По его словам, в период раскола православного мира, который инициировал патриарх Константинопольский Варфоломей, Русская и Сербская православные церкви поддерживают друг друга.
«Встреча президента Путина с патриархами – это как раз еще одно подтверждение крепости и стойкости наших отношений – и государственных, и церковных. Есть общее понимание развития политической ситуации, ситуации с церковью, связанной с дискриминацией православия в Европе, отменой русской культуры.
Позиция православной церкви в Сербии очень важна в контексте политического кризиса, попыток проведения «оранжевой революции» в Сербии, которые были предприняты недавно. Сербская патриархия играет большую роль в общественно-политической жизни страны, поэтому мнение патриарха и ведущих архиереев имеет важное значение, к ним прислушиваются политики, простые люди. То есть здесь совмещается очень много векторов, которые направлены на укрепление дружбы России и Сербии», — заключил Лункин.
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