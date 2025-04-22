На станции в московском метро устранили причину возгорания

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Станция метро, где ранее задымился вагон поезда, работает в штатном режиме
Станция метро, где ранее задымился вагон поезда, работает в штатном режиме Фото:

В Москве станция метро «Нагорная» возобновила работу в штатном режиме. Ранее движение было временно приостановлено в связи с проведением проверки одного из поездов, в котором обнаружили задымление. В результате этого никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена корреспонденту URA.RU. 

«Движение было приостановлено для проведения проверки поезда. Пострадавших нет. Помощь экстренных служб не потребовалась», — заявили в пресс-службе корреспонденту агентства. 

На время приостановки работы станции сотрудники Центра организации и поддержки метро (ЦОПМ) оказывали пассажирам помощь в выборе альтернативных маршрутов и направляли их на другие линии метрополитена. Отмечается, что обслуживание задымленного поезда осуществляется компанией-производителем в рамках контракта жизненного цикла. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия. 

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В Москве станция метро «Нагорная» возобновила работу в штатном режиме. Ранее движение было временно приостановлено в связи с проведением проверки одного из поездов, в котором обнаружили задымление. В результате этого никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена корреспонденту URA.RU.  «Движение было приостановлено для проведения проверки поезда. Пострадавших нет. Помощь экстренных служб не потребовалась», — заявили в пресс-службе корреспонденту агентства.  На время приостановки работы станции сотрудники Центра организации и поддержки метро (ЦОПМ) оказывали пассажирам помощь в выборе альтернативных маршрутов и направляли их на другие линии метрополитена. Отмечается, что обслуживание задымленного поезда осуществляется компанией-производителем в рамках контракта жизненного цикла. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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