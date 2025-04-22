В московском метро задымился поезд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На станции метро «Нагорная» задымился поезд
На станции метро «Нагорная» задымился поезд Фото:

В московском метрополитене зафиксирован технический сбой на южной части Серпуховско-Тимирязевской линии, это может быть из-за задымившегося поезда на станции «Нагорная». Об этом сообщили журналисты. 

«Пассажиры публикуют видео с задымившимся поездом на „Нагорной“», — передает MSK1.RU. Также сейчас на одной из частей Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы между поездами в связи с необходимостью проверки состава.

URA.RU направило запрос по ситуации в пресс-службу метрополитена Москвы. Ответ ожидается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В московском метрополитене зафиксирован технический сбой на южной части Серпуховско-Тимирязевской линии, это может быть из-за задымившегося поезда на станции «Нагорная». Об этом сообщили журналисты.  «Пассажиры публикуют видео с задымившимся поездом на „Нагорной“», — передает MSK1.RU. Также сейчас на одной из частей Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы между поездами в связи с необходимостью проверки состава. URA.RU направило запрос по ситуации в пресс-службу метрополитена Москвы. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...