В московском метро задымился поезд

В московском метрополитене зафиксирован технический сбой на южной части Серпуховско-Тимирязевской линии, это может быть из-за задымившегося поезда на станции «Нагорная». Об этом сообщили журналисты.
«Пассажиры публикуют видео с задымившимся поездом на „Нагорной“», — передает MSK1.RU. Также сейчас на одной из частей Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы между поездами в связи с необходимостью проверки состава.
URA.RU направило запрос по ситуации в пресс-службу метрополитена Москвы. Ответ ожидается.
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