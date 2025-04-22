Температурные качели удивили амплитудой: на пермской метеостанции — рекордное падение температуры

В Перми 22 апреля температура опустилась на 17,8 градуса. И это случилось всего за три часа. По подсчетам доктора географических наук, профессора ПГНИУ Андрея Шихова, произошло одно самых резких похолоданий за всю историю наблюдений.
«Температура воздуха за три часа упала на 17,8 градуса. В 17:00 было 22,2. А в 20:00 — уже 4,4. Вероятно, это одно из самых резких похолоданий за такое короткое время в истории наблюдений для Перми», — написал Андрея Шихов в своем telegram-канале.
Эксперт добавил, максимальная температура днем составила 23,8 градуса. Это на 0,9 — ниже суточного рекорда тепла, установленного в 2012 году.
Ранее URA.RU рассказывало, что температурный контраст в Прикамье достиг своего максимума 22 апреля. Пока на северо-западе края шел снегопад, в пермском аэропорту воздух значительно прогрелся. В это время на регион надвигался шторм.
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