Лидер ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев призвал захоронить тело Ленина

Тело революционера Владимира Ленина, которое больше ста лет находится в забальзамированном состоянии, необходимо предать земле. Об этом в день рождения вождя пролетариата заявил полпред председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в УрФО, лидер фракции либерал-демократов в тюменской облдуме Владимир Сысоев. По его словам, создание «мавзолейного» культа до сих пор разделяет российское общество — на тех, кто ему поклоняется, и тех, кто его отвергает.
«Всегда считал и считаю: тело В.И. Ульянова (Ленина) должно быть предано земле. Так хотели его родственники. Может быть, пришло время с уважением отнестись к их желанию?», — написал Сысоев на своей странице в соцсетях.
Депутат напомнил, что ЛДПР и раньше выступала за погребение останков Ленина. Последнюю такую попытку фракция либерал-демократов в Госдуме предпринимала десять лет назад. Однако в тот момент не нашла поддержки у коллег по депутатскому корпусу из других политических объединений.
«Теперь важно это сделать так, чтобы не разбередить старые раны преданных поклонников Ленина и не спровоцировать новый раскол в нашем обществе», — заметил Сысоев, призвав коммунистов найти в себе решимость перевернуть эту страницу истории.
Не секрет, что главным защитником останков Ленина выступает КПРФ, поскольку для коммунистов вождь мирового пролетариата — живой символ их политической устойчивости, считает журналист, член СПЧ при президенте РФ Александр Малькевич. «Но рано или поздно власти прислушаются к голосу либерал-демократов. А для ЛДПР это хорошая форма идеологической борьбы с коммунистами: давайте закопаем ваш зримый символ и перейдем к культивированию героев нашего времени. Будет интересно понаблюдать за тем, кто выйдет победителем из этой схватки», — прокомментировал Малькевич.
22 апреля исполнилось 155 лет со дня рождения Владимира Ленина. Революционер и один из основателей СССР родился в 1870 году на территории современной Ульяновской области. Когда политик умер в возрасте 53 лет, советское руководство приняло решение не предавать его останки земле, а забальзамировать. По сей день тело Ленина покоится в Мавзолее на Красной площади в Москве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!