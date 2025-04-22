В ЯНАО из-за плохой погоды закрыли трассу

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Погода повлияла на работу трассы в ЯНАО
Погода повлияла на работу трассы в ЯНАО Фото:

Трасса Коротчаево-Красноселькуп с 00:00 23 апреля будет закрыта. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Внимание! Из-за неблагоприятных погодных условий с 00:00 23 апреля 2025 года закрывается движение по дороге Коротчаево-Красноселькуп», — написано в telegram-канале ведомства.

Также указано, что ограничение коснется всех видов транспортных средств. Как долго оно продлится — неизвестно.

В конце апреля температура воздуха в ЯНАО будет преимущественно минусовой. Теплая погода же в регион придет только к третьей декаде мая.

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Трасса Коротчаево-Красноселькуп с 00:00 23 апреля будет закрыта. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Внимание! Из-за неблагоприятных погодных условий с 00:00 23 апреля 2025 года закрывается движение по дороге Коротчаево-Красноселькуп», — написано в telegram-канале ведомства. Также указано, что ограничение коснется всех видов транспортных средств. Как долго оно продлится — неизвестно. В конце апреля температура воздуха в ЯНАО будет преимущественно минусовой. Теплая погода же в регион придет только к третьей декаде мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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