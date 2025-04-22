В ЯНАО из-за плохой погоды закрыли трассу

Трасса Коротчаево-Красноселькуп с 00:00 23 апреля будет закрыта. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Внимание! Из-за неблагоприятных погодных условий с 00:00 23 апреля 2025 года закрывается движение по дороге Коротчаево-Красноселькуп», — написано в telegram-канале ведомства.
Также указано, что ограничение коснется всех видов транспортных средств. Как долго оно продлится — неизвестно.
В конце апреля температура воздуха в ЯНАО будет преимущественно минусовой. Теплая погода же в регион придет только к третьей декаде мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!