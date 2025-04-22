Кикшеринги подключат к обустройству велодорожек и парковок в Екатеринбурге

В Екатеринбурге кикшеринговые сервисы начнут формировать инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом рассказал начальник отдела дорожно-транспортной инфраструктуры городского департамента транспорта Владимир Галаков в эфире программы «Акцент» на ОТВ.
«В этом году мы договорились с кикшеринговыми компаниями о разметке 1500 парковочных мест. Планируем в дальнейшем приступить к созданию велодорожек», — отметил Галаков. Однако из-за особенностей городской застройки соблюсти все правила нанесения разметки может быть проблематично.
Также Владимир Галаков выступил против полного запрета на использование электросамокатов. Напротив, он поддержал идею обязательной выдачи водительских удостоверений для самокатчиков, считая это важной мерой для повышения безопасности на улицах города.
Ранее кикшеринги приняли решение снизить максимальную скорость электросамокатов до 20-ти километров в час. Снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона.
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