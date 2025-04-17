На всех электросамокатах в Екатеринбурге снизили максимальную скорость

В Екатеринбурге с 17 апреля все сервисы кикшеринга — «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс. Go» — снизят максимальную скорость на электросамокатах до 20-ти километров в час. Об этом URA.RU рассказали представители одной из компаний.
«Снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона. IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20-ти километров в час», — пояснили в «МТС Юрент». Это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость СИМ.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор Денис Паслер поддержал жесткие ограничения, для самокатчиков в Екатеринбурге. На возможные риски для здоровья горожан чиновник пообещал реагировать резко.
У горадминистрации в планах к основным ограничениям, в частности, по снижению скорости на некоторых участках добавить запрет езды на набережной реки Исеть около «УГМК-Арены». Первое совещание по этому поводу с кикшеринговыми компаниями прошло 28 марта.
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