На всех электросамокатах в Екатеринбурге снизили максимальную скорость

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорость снизят до 20-ти километров в час
Скорость снизят до 20-ти километров в час Фото:

В Екатеринбурге с 17 апреля все сервисы кикшеринга — «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс. Go» — снизят максимальную скорость на электросамокатах до 20-ти километров в час. Об этом URA.RU рассказали представители одной из компаний.

«Снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона. IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20-ти километров в час», — пояснили в «МТС Юрент». Это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость СИМ.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор Денис Паслер поддержал жесткие ограничения, для самокатчиков в Екатеринбурге. На возможные риски для здоровья горожан чиновник пообещал реагировать резко.

У горадминистрации в планах к основным ограничениям, в частности, по снижению скорости на некоторых участках добавить запрет езды на набережной реки Исеть около «УГМК-Арены». Первое совещание по этому поводу с кикшеринговыми компаниями прошло 28 марта.

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В Екатеринбурге с 17 апреля все сервисы кикшеринга — «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс. Go» — снизят максимальную скорость на электросамокатах до 20-ти километров в час. Об этом URA.RU рассказали представители одной из компаний. «Снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона. IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20-ти километров в час», — пояснили в «МТС Юрент». Это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость СИМ. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор Денис Паслер поддержал жесткие ограничения, для самокатчиков в Екатеринбурге. На возможные риски для здоровья горожан чиновник пообещал реагировать резко. У горадминистрации в планах к основным ограничениям, в частности, по снижению скорости на некоторых участках добавить запрет езды на набережной реки Исеть около «УГМК-Арены». Первое совещание по этому поводу с кикшеринговыми компаниями прошло 28 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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