22 апреля 2025

Пермяки увидят 10-минутный праздничный салют в День Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти не стали отменять салют на 9 Мая, как это было годом ранее
Власти не стали отменять салют на 9 Мая, как это было годом ранее Фото:
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Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

Празднование Дня Победы в прикамской столице завершится 10-минутным праздничным салютом. Об этом сообщила министр культуры Прикамья Алла Платонова.

«Праздничный юбилейный день (9 Мая — прим. URA.RU) завершится высотным фейерверком в 23:00 продолжительностью 10 минут. Запускать салют будут с правого берега Камы», — цитирует Аллу Платонову пресс-служба правительства региона в сообщении на сайте.

Ранее URA.RU писало, что в этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет по всему краю в очной форме. В Перми частью акции станет общественный транспорт. По Каме будет курсировать специальный теплоход полка, а в небо поднимется брендированный самолет.

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Празднование Дня Победы в прикамской столице завершится 10-минутным праздничным салютом. Об этом сообщила министр культуры Прикамья Алла Платонова. «Праздничный юбилейный день (9 Мая — прим. URA.RU) завершится высотным фейерверком в 23:00 продолжительностью 10 минут. Запускать салют будут с правого берега Камы», — цитирует Аллу Платонову пресс-служба правительства региона в сообщении на сайте. Ранее URA.RU писало, что в этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет по всему краю в очной форме. В Перми частью акции станет общественный транспорт. По Каме будет курсировать специальный теплоход полка, а в небо поднимется брендированный самолет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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