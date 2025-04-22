Пермяки увидят 10-минутный праздничный салют в День Победы

Празднование Дня Победы в прикамской столице завершится 10-минутным праздничным салютом. Об этом сообщила министр культуры Прикамья Алла Платонова.
«Праздничный юбилейный день (9 Мая — прим. URA.RU) завершится высотным фейерверком в 23:00 продолжительностью 10 минут. Запускать салют будут с правого берега Камы», — цитирует Аллу Платонову пресс-служба правительства региона в сообщении на сайте.
Ранее URA.RU писало, что в этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет по всему краю в очной форме. В Перми частью акции станет общественный транспорт. По Каме будет курсировать специальный теплоход полка, а в небо поднимется брендированный самолет.
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