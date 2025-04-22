Курганский губернатор Шумков обвинил ЦРУ и МИ-6 в разобщении славянских народов

Иностранные спецслужбы направляют финансирование организациям, которые занимаются распространением идей о якобы реально существующих этнических и религиозных различиях русских, украинцев и белорусов. Таким образом враждебные России силы пытаются посеять вражду между братскими славянскими народами. Об этом рассказал глава Курганской области Вадим Шумков.
«Весь бред про этническую и религиозную разность этих народов (русских, украинцев, белорусов — прим URA.RU), необходимость возвращения их к язычеству — это разработки спецслужб. Вначале австрийских и германских, а затем ЦРУ и МИ-6, запускаемые через финансируемые ими организации и фонды», — сообщил Шумков в своем telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что древние надписи в храмах святой Софии в Киеве и в Новгороде сделаны на одном языке. Он добавил, что древнерусская народность являлась консолидированной общностью, породившей триединство тех, кто потом стал считаться русскими, украинцами и белорусами.
Ранее Шумков назвал уважение к обычаям и традициям народов, проживающих в Курганской области — основой межнационального мира. По его словам, в регионе созданы условия для развития разных культур, представители которых веками живут на территории России.
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