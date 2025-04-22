22 апреля 2025

Власти изымут 17 участков для строительства развязки у моста через Каму в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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За право изымать земли пермяков боролись семь компаний
За право изымать земли пермяков боролись семь компаний Фото:

В Перми собираются изъять 17 участков и недвижимых объектов в Камской долине. По распоряжению правительства региона, государственной собственностью станут 23 тысячи квадратных метров земли. На этом месте планируют возвести третий мост через Каму.

«Будут изъяты 17 участков в правобережной части Ленинского района: по улице Спешилова — 8 участков, столько же — по улице Борцов Революции. Еще один — по улице 3-й Набережной», — указано в документе на сайте правительства Прикамья. Самый большой (4,6 тысячи квадратных метров) расположен в окрестностях ТРК «Спешиlove».

Изымать земли для строительства моста начали два года назад. Тогда в список попали территории левого берега Камы.

В апреле этого года выбрали подрядчика, который должен провести соответствующие работы. На аукционе победила компания «Бизнес-Стратегия». Начальная цена в итоге снизилась почти в четыре раза — с 19 млн рублей до 5 млн.

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В Перми собираются изъять 17 участков и недвижимых объектов в Камской долине. По распоряжению правительства региона, государственной собственностью станут 23 тысячи квадратных метров земли. На этом месте планируют возвести третий мост через Каму. «Будут изъяты 17 участков в правобережной части Ленинского района: по улице Спешилова — 8 участков, столько же — по улице Борцов Революции. Еще один — по улице 3-й Набережной», — указано в документе на сайте правительства Прикамья. Самый большой (4,6 тысячи квадратных метров) расположен в окрестностях ТРК «Спешиlove». Изымать земли для строительства моста начали два года назад. Тогда в список попали территории левого берега Камы. В апреле этого года выбрали подрядчика, который должен провести соответствующие работы. На аукционе победила компания «Бизнес-Стратегия». Начальная цена в итоге снизилась почти в четыре раза — с 19 млн рублей до 5 млн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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