В Перми выбрали подрядчика по изъятию земель для стройки третьего моста

В Перми выбрали подрядчика, которому предстоит изъять в госсобственность недвижимость для дальнейшего строительства третьего моста через Каму. Пока договор с победителем закупки не подписали.
«Всего в электронном аукционе приняли участие семь компаний. Начальная цена ходе торгов снизилась почти в четыре раза — с 19 до 5 млн рублей. Победителем признан тот, кто предложил наименьшую цену», — сообщается на портале госзакупок.
Издание «Новый компаньон» уточняет, что победителем стало ООО «Юридическая компания „Бизнес-Стратегия“. Исполнителю предстоит в течение одного года составить перечень объектов недвижимости, которые нужно изъять. Собрать данные от собственников об ущербе, который может быть причинен, провести осмотр и оценку стоимости участков и др.
В 2021 году URA.RU сообщало о том, что определен проектировщик третьего камского моста. Ему предстояло разработать не менее трех вариантов размещения. Краевые власти рассчитывали построить мостовое сооружение до 2027 года. Его длина должна была составить почти 12 километров, а ориентировочная стоимость — порядка 44 миллиардов рублей. В 2022 году с обликом будущего моста окончательно определились. Это оказался вариант номер 2 — «Чекан». Затем власти назвали этапы строительства и финансирование, заложенное на возведение объекта.
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