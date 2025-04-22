22 апреля 2025

В Германии захотели выгнать российского посла с церемонии к юбилею Победы

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В Бранденбурге угрожают выгнать российского посла Нечаева с церемонии памяти Победы
В Бранденбурге угрожают выгнать российского посла Нечаева с церемонии памяти Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

Власти Бранденбурга (Германия) могут выдворить посла РФ в стране Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной 80-летию разгрома нацистов, если он на нее явится. Об этом написало местное издание-таблоид Bild.

«Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах с начала украинского конфликта. Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности!» — рассказал изданию глава Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль.

Ранее Федеральное министерство иностранных дел Германии рекомендовало не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия, посвященные годовщине Победы, а при необходимости — удалять их с церемоний. Такие требования в Европе начались и продолжаются с начала украинского конфликта.

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Власти Бранденбурга (Германия) могут выдворить посла РФ в стране Сергея Нечаева с памятной церемонии, посвященной 80-летию разгрома нацистов, если он на нее явится. Об этом написало местное издание-таблоид Bild. «Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах с начала украинского конфликта. Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности!» — рассказал изданию глава Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль. Ранее Федеральное министерство иностранных дел Германии рекомендовало не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия, посвященные годовщине Победы, а при необходимости — удалять их с церемоний. Такие требования в Европе начались и продолжаются с начала украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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