В Германии запретили пускать представителей РФ на мероприятия к 80-летию Победы

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В ФРГ разрешили удалять дипломатов РФ и Белоруссии с мероприятий по случаю 80-летия Победы
В ФРГ разрешили удалять дипломатов РФ и Белоруссии с мероприятий по случаю 80-летия Победы Фото:

Официальные лица из России и Белоруссии не будут принимать участие в мемориальных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проводимых в Берлине и Бранденбурге, из-за напряженной обстановки в мире. Соответствующая информация размещена в брошюре Федерального министерства иностранных дел (АА). Так, в документе рекомендуется районным и муниципальным властям ФРГ не отправлять приглашения дипломатам из этих стран и, при необходимости, принимать меры по их удалению с мероприятий.

«В принципе, не допускается участие официальных органов в мероприятиях по приглашению России/Белоруссии внутри страны, а также не допускается приглашение российских и белорусских представителей для празднования мероприятий федерального, регионального и местного значения», — говорится в документе. Информацию передает Berliner Zeitung

МИД Германии объяснил эту ситуацию следующим образом: в контексте участия гостей из России и Белоруссии, подчеркивается, что в случае их отсутствия на мероприятиях без предварительного уведомления, организаторы могут выдворить их на свое усмотрение, руководствуясь ситуацией. Относительно участия в мероприятиях, организуемых другими государствами: присутствие представителей Германии возможно и даже желательно, несмотря на потенциальное присутствие делегатов из Москвы и Минска. 

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Официальные лица из России и Белоруссии не будут принимать участие в мемориальных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проводимых в Берлине и Бранденбурге, из-за напряженной обстановки в мире. Соответствующая информация размещена в брошюре Федерального министерства иностранных дел (АА). Так, в документе рекомендуется районным и муниципальным властям ФРГ не отправлять приглашения дипломатам из этих стран и, при необходимости, принимать меры по их удалению с мероприятий. «В принципе, не допускается участие официальных органов в мероприятиях по приглашению России/Белоруссии внутри страны, а также не допускается приглашение российских и белорусских представителей для празднования мероприятий федерального, регионального и местного значения», — говорится в документе. Информацию передает Berliner Zeitung.  МИД Германии объяснил эту ситуацию следующим образом: в контексте участия гостей из России и Белоруссии, подчеркивается, что в случае их отсутствия на мероприятиях без предварительного уведомления, организаторы могут выдворить их на свое усмотрение, руководствуясь ситуацией. Относительно участия в мероприятиях, организуемых другими государствами: присутствие представителей Германии возможно и даже желательно, несмотря на потенциальное присутствие делегатов из Москвы и Минска. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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