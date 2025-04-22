Певец Евгений Григорьев, известный под псевдонимом Жека, завел публику на концерте в курганском санатории «Лесники». Зрители подпевали артисту, танцевали под его песни — на выступлении была атмосфера яркого шоу. Об этом рассказали организаторы мероприятия.
«Концерт Жеки прошел по-настоящему душевно — полный зал на втором этаже ресторана, теплая атмосфера и любимые песни. Артиста в Кургане знают и любят, поэтому гостей было много», — сообщается в паблике курорта «Лесники» во «ВКонтакте».
Григорьев в начале концерта обратился к землякам и назвал Курган близким и родным сердцу. Он пожелал всем зрителям прекрасного настроения.
Ранее на премии «Шансон года» в Москве Жека получил награду из рук сына Владимира Высоцкого. Отметили песню «За все тебя благодарю», посвященную супруге Григорьева — Лизе.
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