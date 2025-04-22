22 апреля 2025

Шансонье Жека зажег на выступлении в курганском санатории. Видео

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В санатории организовали концерт
В санатории организовали концерт Фото:

Певец Евгений Григорьев, известный под псевдонимом Жека, завел публику на концерте в курганском санатории «Лесники». Зрители подпевали артисту, танцевали под его песни — на выступлении была атмосфера яркого шоу. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

«Концерт Жеки прошел по-настоящему душевно — полный зал на втором этаже ресторана, теплая атмосфера и любимые песни. Артиста в Кургане знают и любят, поэтому гостей было много», — сообщается в паблике курорта «Лесники» во «ВКонтакте».

Григорьев в начале концерта обратился к землякам и назвал Курган близким и родным сердцу. Он пожелал всем зрителям прекрасного настроения.

Ранее на премии «Шансон года» в Москве Жека получил награду из рук сына Владимира Высоцкого. Отметили песню «За все тебя благодарю», посвященную супруге Григорьева — Лизе. 

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Певец Евгений Григорьев, известный под псевдонимом Жека, завел публику на концерте в курганском санатории «Лесники». Зрители подпевали артисту, танцевали под его песни — на выступлении была атмосфера яркого шоу. Об этом рассказали организаторы мероприятия. «Концерт Жеки прошел по-настоящему душевно — полный зал на втором этаже ресторана, теплая атмосфера и любимые песни. Артиста в Кургане знают и любят, поэтому гостей было много», — сообщается в паблике курорта «Лесники» во «ВКонтакте». Григорьев в начале концерта обратился к землякам и назвал Курган близким и родным сердцу. Он пожелал всем зрителям прекрасного настроения. Ранее на премии «Шансон года» в Москве Жека получил награду из рук сына Владимира Высоцкого. Отметили песню «За все тебя благодарю», посвященную супруге Григорьева — Лизе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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