Вечером 22 апреля в Екатеринбурге на Рощинской, 50 произошло ДТП — водитель на иномарке сбил мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
«По предварительной информации, водитель машины Volkswagen Polo при совершении разворота не предоставил преимущество в движении мотороллеру Motolano WY150-5a, вследствие чего произошло столкновение. В результате ДТП 20-летний водитель мотороллера с различными травмами доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывают медицинскую помощь», — сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга
Известно, что водитель мотороллера не имел водительских прав. К административной ответственности привлекался 16 раз. За рулем Polo находился 22-летний мужчина. В момент аварии он был трезв.
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