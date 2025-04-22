22 апреля 2025

Молодого мотоциклиста без прав сбили на Уктусе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоциклиста госпитализировали с различными травмами
Мотоциклиста госпитализировали с различными травмами Фото:

Вечером 22 апреля в Екатеринбурге на Рощинской, 50 произошло ДТП — водитель на иномарке сбил мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

«По предварительной информации, водитель машины Volkswagen Polo при совершении разворота не предоставил преимущество в движении мотороллеру Motolano WY150-5a, вследствие чего произошло столкновение. В результате ДТП 20-летний водитель мотороллера с различными травмами доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывают медицинскую помощь», — сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга

Известно, что водитель мотороллера не имел водительских прав. К административной ответственности привлекался 16 раз. За рулем Polo находился 22-летний мужчина. В момент аварии он был трезв.

ДТП на Рощинской
ДТП на Рощинской
Фото:

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Вечером 22 апреля в Екатеринбурге на Рощинской, 50 произошло ДТП — водитель на иномарке сбил мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. «По предварительной информации, водитель машины Volkswagen Polo при совершении разворота не предоставил преимущество в движении мотороллеру Motolano WY150-5a, вследствие чего произошло столкновение. В результате ДТП 20-летний водитель мотороллера с различными травмами доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывают медицинскую помощь», — сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга Известно, что водитель мотороллера не имел водительских прав. К административной ответственности привлекался 16 раз. За рулем Polo находился 22-летний мужчина. В момент аварии он был трезв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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