22 апреля 2025

В доме Тюмени разгорелся большой и страшный пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Микрорайоне Восточном 2 горит дом
В Микрорайоне Восточном 2 горит дом Фото:

В Тюмени в микрорайоне Восточном 2 произошел страшный пожар. Судя по видео, огонь заполнил не менее шести квартир, а дым распространяется на километры.

«Горит дом в районе Восточного 2», — пишут очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень». На кадрахвидно, что размеры возгорания просто огромны.

URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени в микрорайоне Восточном 2 произошел страшный пожар. Судя по видео, огонь заполнил не менее шести квартир, а дым распространяется на километры. «Горит дом в районе Восточного 2», — пишут очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень». На кадрахвидно, что размеры возгорания просто огромны. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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