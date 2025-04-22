В Микрорайоне Восточном 2 горит дом
В Тюмени в микрорайоне Восточном 2 произошел страшный пожар. Судя по видео, огонь заполнил не менее шести квартир, а дым распространяется на километры.
«Горит дом в районе Восточного 2», — пишут очевидцы в telegram-канале «ЧС Тюмень». На кадрахвидно, что размеры возгорания просто огромны.
URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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