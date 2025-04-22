ЯНАО вновь накроет штормовой ветер

В ЯНАО 23 апреля будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 22 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Тюменской области.
«23 апреля на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14 метров в секунду. В Пуровском, Тазовском, Шурышкарском, Приуральском, Надымском и Красноселькупском районах порывы 17-22 метра в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
Из-за такой погоды уже закрыта трасса Коротчаево-Красноселькуп. Ограничение коснется всех видов транспортных средств. Как долго оно продлится — неизвестно.
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