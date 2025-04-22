NYT: Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме

Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф отказались от участия в предстоящих переговорах в Лондоне по урегулированию украинского конфликта, сообщает The New York Times. Причиной отмены стали недавние высказывания лидера Украины Владимира Зеленского о статусе Крыма, что вызвало ряд дипломатических разногласий. Ожидается, что на переговоры от США поедет только спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог.
«Госсекретарь США Марко Рубио во вторник принял решение пропустить следующий этап переговоров о прекращении огня на Украине», — сообщает NY Times. Согласно публикации, Зеленский категорически отверг предложение признать Крым частью России, что стало одним из ключевых моментов предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования. После этого госсекретарь США Марко Рубио решил отменить свою поездку.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также отказался от участия в мероприятии. Информация о причинах отказа не раскрывается, однако известно, что присутствовать на переговорах от американской стороны будет лишь спецпосланник по вопросам Украины Кит Келлог.
«По словам американских и европейских чиновников, Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио отказались от участия во встрече. Ожидается, что спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог все еще будет присутствовать», — сообщает FT.
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