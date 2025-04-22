Axios: Киев хочет обсудить в Лондоне не план мира Трампа, а 30-дневное перемирие

Украинская сторона намерена обсудить на предстоящей встрече в Лондоне не мирный план американского лидера Дональда Трампа, а возможность 30-дневного перемирия. Об этом сообщает американский чиновник, принимавший участие в соответствующих переговорах, на которые ссылается издание Axios.
«Однако чиновник заявил, что за последние 24 часа со стороны украинцев появились признаки того, что они хотели бы обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не мирный план Трампа», — говорится в материале. Источник также заявил, что на переговорах не будет госсекретаря США Марко Рубио, который непосредственно работал над разработкой плана по урегулированию конфликта.
Украина проведет мирные переговоры с европейскими партнерами 23 апреля в Лондоне, об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, представители Украины, Великобритании, Франции и США будут работать над достижением прекращения огня и устойчивого мира. Зеленский также отметил, что провел конструктивные переговоры с премьер-министром Великобритании Киро Стармером, передает RT.
Ранее администрация Трампа предложила Украине и России полное перемирие вдоль линии соприкосновения и официальное признание российского контроля над Крымом, который стал частью РФ в 2014 году. Этот план уже обсуждали европейские и украинские представители в Париже. Он также был передан главе МИД России Сергею Лаврову. Зеленский, в свою очередь, заявил, что признание Крыма российским является красной линией для Киева и сложным вопросом в переговорах, передает 360.ru.
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