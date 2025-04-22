Дожди и мокрый снег сменятся резким потеплением в Свердловской области

В Свердловской области 23 апреля ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Порывы ветра при этом могут достигнуть 17 метров в секунду. Такой прогноз дают синоптики на сайте уральского гидрометцентра.
«Облачно с прояснениями, ночью на севере местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), на юге небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Днем на севере преимущественно без осадков, на юге местами небольшой дождь», — говорится в сообщении.
При этом в Екатеринбурге днем осадков не ожидается. Температура воздуха не поднимется выше +10 градусов. Однако уже на следующий день, 24 апреля, в регион вернется тепло — ожидается температура в районе +20..+22 градусов днем.
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