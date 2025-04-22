Развлечения Свердловчанин не знает, что выиграл более трех миллионов рублей 23 апреля 2025 в 08:05 Размер текста - 17 + Победителя ждут в лотерейном центре, чтобы оформить выигрыш Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Свердловской области 22 апреля выиграл в лотерее «Рапидо Старт» более 3,1 млн рублей. Как рассказали URA.RU в компании «Столото», счастливец еще не дал о себе знать. «Участник еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. Известно лишь, что свердловчанин купил билет в мобильном приложении „Столото“, а к победе его привели числа 5, 14, 7, 17, 13, 20, 15, 16 в первом поле билета и 3 — во втором», — уточнили в компании. Сумма выигрыша победителя составила три млн 133 988 рублей. Ранее другой уралец выиграл больше 10 млн рублей. Он рассказывал, на что планирует потратить деньги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Житель Свердловской области 22 апреля выиграл в лотерее «Рапидо Старт» более 3,1 млн рублей. Как рассказали URA.RU в компании «Столото», счастливец еще не дал о себе знать. «Участник еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. Известно лишь, что свердловчанин купил билет в мобильном приложении „Столото“, а к победе его привели числа 5, 14, 7, 17, 13, 20, 15, 16 в первом поле билета и 3 — во втором», — уточнили в компании. Сумма выигрыша победителя составила три млн 133 988 рублей. Ранее другой уралец выиграл больше 10 млн рублей. Он рассказывал, на что планирует потратить деньги. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям