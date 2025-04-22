22 апреля 2025

Свердловчанин не знает, что выиграл более трех миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, столото, центр выплаты выигрышей столото
Победителя ждут в лотерейном центре, чтобы оформить выигрыш Фото:

Житель Свердловской области 22 апреля выиграл в лотерее «Рапидо Старт» более 3,1 млн рублей. Как рассказали URA.RU в компании «Столото», счастливец еще не дал о себе знать.

«Участник еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. Известно лишь, что свердловчанин купил билет в мобильном приложении „Столото“, а к победе его привели числа 5, 14, 7, 17, 13, 20, 15, 16 в первом поле билета и 3 — во втором», — уточнили в компании.

Сумма выигрыша победителя составила три млн 133 988 рублей. Ранее другой уралец выиграл больше 10 млн рублей. Он рассказывал, на что планирует потратить деньги.

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Житель Свердловской области 22 апреля выиграл в лотерее «Рапидо Старт» более 3,1 млн рублей. Как рассказали URA.RU в компании «Столото», счастливец еще не дал о себе знать. «Участник еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. Известно лишь, что свердловчанин купил билет в мобильном приложении „Столото“, а к победе его привели числа 5, 14, 7, 17, 13, 20, 15, 16 в первом поле билета и 3 — во втором», — уточнили в компании. Сумма выигрыша победителя составила три млн 133 988 рублей. Ранее другой уралец выиграл больше 10 млн рублей. Он рассказывал, на что планирует потратить деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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