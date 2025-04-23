Над Тульской областью уничтожены беспилотники ВСУ

Над Тульской область сбиты беспилотники ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотники ВСУ уничтожены над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В результате работы дежурных средств ПВО ... уничтожены вражеские беспилотники», — написал он в своем telegram-канале. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Миляев отметил, что все экстренные службы работают на местах. Пока опасность атаки БПЛА сохраняется.
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