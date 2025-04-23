Над Тульской областью уничтожены беспилотники ВСУ

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Над Тульской область сбиты беспилотники ВСУ
Над Тульской область сбиты беспилотники ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники ВСУ уничтожены над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В результате работы дежурных средств ПВО ... уничтожены вражеские беспилотники», — написал он в своем telegram-канале. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Миляев отметил, что все экстренные службы работают на местах. Пока опасность атаки БПЛА сохраняется.

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Беспилотники ВСУ уничтожены над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. «В результате работы дежурных средств ПВО ... уничтожены вражеские беспилотники», — написал он в своем telegram-канале. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Миляев отметил, что все экстренные службы работают на местах. Пока опасность атаки БПЛА сохраняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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