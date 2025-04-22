Три дня штормового ветра, метели и понижения температур: в ЯНАО ухудшатся погодные условия

В ЯНАО до конца недели — 23, 24 и 25 апреля — будет бушевать штормовой ветер и метель. Каждый день температура будет опускаться на градус ниже, сообщили URA.RU синоптики Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«23 апреля: снег, мокрый снег, в отдельных районах метель, порывы ветра 17-22 метра в секунду, температура до -16… 24 апреля: снег, мокрый снег, ночью метель, порывы ветра 17-20 метров в секунду, температура до -17… 25 апреля: снег, мокрый снег, в отдельных районах метель, порывы ветра 17-18 метров в секунду, температура до -18», — сообщила синоптик Елена Азаренко.
При этом, наивысшей возможной точкой температуры воздуха станет 25 апреля с 5 градусами тепла. Все дни будет царить облачность.
В ЯНАО 23 апреля будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 22 метров в секунду.
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