22 апреля 2025

Три дня штормового ветра, метели и понижения температур: в ЯНАО ухудшатся погодные условия

Жителей ЯНАО три дня ожидают метель и низкие температуры
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО все дни будет царить облачность
В ЯНАО все дни будет царить облачность Фото:

В ЯНАО до конца недели — 23, 24 и 25 апреля — будет бушевать штормовой ветер и метель. Каждый день температура будет опускаться на градус ниже, сообщили URA.RU синоптики Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«23 апреля: снег, мокрый снег, в отдельных районах метель, порывы ветра 17-22 метра в секунду, температура до -16… 24 апреля: снег, мокрый снег, ночью метель, порывы ветра 17-20 метров в секунду, температура до -17… 25 апреля: снег, мокрый снег, в отдельных районах метель, порывы ветра 17-18 метров в секунду, температура до -18», — сообщила синоптик Елена Азаренко.

При этом, наивысшей возможной точкой температуры воздуха станет 25 апреля с 5 градусами тепла. Все дни будет царить облачность.

В ЯНАО 23 апреля будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 22 метров в секунду.

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В ЯНАО до конца недели — 23, 24 и 25 апреля — будет бушевать штормовой ветер и метель. Каждый день температура будет опускаться на градус ниже, сообщили URA.RU синоптики Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «23 апреля: снег, мокрый снег, в отдельных районах метель, порывы ветра 17-22 метра в секунду, температура до -16… 24 апреля: снег, мокрый снег, ночью метель, порывы ветра 17-20 метров в секунду, температура до -17… 25 апреля: снег, мокрый снег, в отдельных районах метель, порывы ветра 17-18 метров в секунду, температура до -18», — сообщила синоптик Елена Азаренко. При этом, наивысшей возможной точкой температуры воздуха станет 25 апреля с 5 градусами тепла. Все дни будет царить облачность. В ЯНАО 23 апреля будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 22 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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