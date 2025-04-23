Россиян ждут досрочные выплаты: когда начислят пенсии и пособия за май

Социальный фонд России анонсировал досрочное начисление пенсионных выплат за май для пенсионеров, получающих деньги на карту. Также, в связи с майскими праздниками, до конца апреля перечислят все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая. Когда россиянам ждать выплаты пенсий и пособий за май — в материале URA.RU.
Пенсионеры
Согласно сообщению, опубликованному в официальном telegram-канале фонда, пенсии за май будут перечислены гражданам РФ досрочно. Речь идет о пенсионерах, которые обычно получают свои пенсии через банковские учреждения с 1-го по 5-е число каждого месяца. Согласно официальному заявлению фонда, помимо основной пенсии, досрочно будут перечислены и все прочие выплаты, которые обычно предоставляются пенсионерам.
Какие пенсии придут досрочно
- страховые
- социальные
- накопительные
- по старости
- по инвалидности
«До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число», — говорится в сообщении Социального фонда РФ. Это решение направлено на обеспечение более удобного и гладкого процесса получения средств в преддверии праздничных дней. Начиная с 6 мая доставка пенсий через банки начнется по стандартному графику.
Пенсионеры, получающие выплаты «Почтой России», смогут получить деньги за май без изменений. Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 мая. С этой же даты можно будет получить пенсию на почте.
Семьи
В преддверии майских праздников Социальный фонд РФ принял решение о досрочном перечислении детских пособий, которые традиционно выплачиваются в начале мая. Родители получат средства на свои банковские счета до конца апреля.
Какие выплаты придут досрочно
- единое пособие на детей до 17 лет
- пособие по беременности
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей
- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет
- пособие на детей военнослужащих по призыву
Однако уточняется, что досрочные выплаты касаются только тех семей, которые выбрали безналичный способ получения пособий через банк. Для тех, кто получает пособия через почтовые отделения, выплаты будут произведены в мае согласно графику работы «Почты России» в каждом регионе и продлятся до 25 числа.
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