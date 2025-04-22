Погода помешала работе уже второй трассы ЯНАО

Трасса Коротчаево-Новый Уренгой закрыта с 07:30 23 апреля. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Срочно! Дорога Коротчаево-Новый Уренгой закрыта из-за неблагоприятных погодных условий», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас на трассе работает техника для расчистки проезда. Дорожники просят не выезжать на закрытый участок, а также соблюдать скоростной режим, дистанцию и не выполнять резких маневров в этот неблагоприятный период.
Также сегодня была закрыта трасса Коротчаево-Красноселькуп. Ограничение коснется всех видов транспортных средств. Как долго оно продлится — неизвестно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!