22 апреля 2025

Погода помешала работе уже второй трассы ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас на трассе работает техника для расчистки проезда
Сейчас на трассе работает техника для расчистки проезда Фото:

Трасса Коротчаево-Новый Уренгой закрыта с 07:30 23 апреля. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Срочно! Дорога Коротчаево-Новый Уренгой закрыта из-за неблагоприятных погодных условий», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас на трассе работает техника для расчистки проезда. Дорожники просят не выезжать на закрытый участок, а также соблюдать скоростной режим, дистанцию и не выполнять резких маневров в этот неблагоприятный период.

Также сегодня была закрыта трасса Коротчаево-Красноселькуп. Ограничение коснется всех видов транспортных средств. Как долго оно продлится — неизвестно.

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Трасса Коротчаево-Новый Уренгой закрыта с 07:30 23 апреля. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Срочно! Дорога Коротчаево-Новый Уренгой закрыта из-за неблагоприятных погодных условий», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас на трассе работает техника для расчистки проезда. Дорожники просят не выезжать на закрытый участок, а также соблюдать скоростной режим, дистанцию и не выполнять резких маневров в этот неблагоприятный период. Также сегодня была закрыта трасса Коротчаево-Красноселькуп. Ограничение коснется всех видов транспортных средств. Как долго оно продлится — неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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