Экс-чиновник Росреестра ХМАО не оспорил компенсацию за избиение бывшей супруги

Бывший начальник отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по ХМАО Константин Рошко не смог в апелляционном суде добиться отмены постановления о выплате компенсации в 150 тысяч рублей экс-супруге за побои. Об этом сообщается в базе данных суда.
«Иск о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Решение оставлено без изменения», — сообщается в базе данных.
В ноябре 2024 года Ханты-Мансийский районный суд признал Рошко виновным в избиении бывшей супруги. Он постановил выплатить компенсацию потерпевшей: 50 800 рублей в счет возмещения убытков и 100 000 рублей в качестве морального вреда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!