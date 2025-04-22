22 апреля 2025

Экс-чиновник Росреестра ХМАО не оспорил компенсацию за избиение бывшей супруги

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Экс-чиновник Росреестра ХМАО должен компенсировать 150 тысяч рублей за избиение бывшей жены
Экс-чиновник Росреестра ХМАО должен компенсировать 150 тысяч рублей за избиение бывшей жены Фото:

Бывший начальник отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по ХМАО Константин Рошко не смог в апелляционном суде добиться отмены постановления о выплате компенсации в 150 тысяч рублей экс-супруге за побои. Об этом сообщается в базе данных суда.

«Иск о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Решение оставлено без изменения», — сообщается в базе данных.

В ноябре 2024 года Ханты-Мансийский районный суд признал Рошко виновным в избиении бывшей супруги. Он постановил выплатить компенсацию потерпевшей: 50 800 рублей в счет возмещения убытков и 100 000 рублей в качестве морального вреда.

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Бывший начальник отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по ХМАО Константин Рошко не смог в апелляционном суде добиться отмены постановления о выплате компенсации в 150 тысяч рублей экс-супруге за побои. Об этом сообщается в базе данных суда. «Иск о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Решение оставлено без изменения», — сообщается в базе данных. В ноябре 2024 года Ханты-Мансийский районный суд признал Рошко виновным в избиении бывшей супруги. Он постановил выплатить компенсацию потерпевшей: 50 800 рублей в счет возмещения убытков и 100 000 рублей в качестве морального вреда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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