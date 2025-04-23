Минобороны: системы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников

В ночь на 23 апреля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников в семи регионах. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным Минобороны РФ, три дрона были сбиты над территорией Тульской области, два — в Белгородской области, еще два — в Курской области. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожено в Брянской, Калужской и Орловской областях, а также в Республике Крым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.