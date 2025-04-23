Минобороны: системы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников

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Больше всего украинских БПЛА было сбито над Тульской областью
Больше всего украинских БПЛА было сбито над Тульской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 23 апреля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников в семи регионах. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным Минобороны РФ, три дрона были сбиты над территорией Тульской области, два — в Белгородской области, еще два — в Курской области. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожено в Брянской, Калужской и Орловской областях, а также в Республике Крым.

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В ночь на 23 апреля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников в семи регионах. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным Минобороны РФ, три дрона были сбиты над территорией Тульской области, два — в Белгородской области, еще два — в Курской области. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожено в Брянской, Калужской и Орловской областях, а также в Республике Крым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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