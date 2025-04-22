В Аргаяшском районе (Челябинская область) собственник довел свой земельный участок до лесного пожара. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, возгорание возникло на заросшей сорняками земле.
«Поступила информация о том, что недалеко от деревни Малая Ультракова на площади в один гектар загорелись деревья, кустарники и сорная трава. Сотрудники Россельхознадзора установили, что участок в сельхозпроизводстве не используется, не обрабатывается и зарос», — пояснили URA.RU в ведомстве.
Пожар произошел в начале апреля, а обследовали землю 17 апреля. В Россельхознадзоре подчеркнули, что обязанность соблюдать условия пользования участками лежит на их владельцах — они должны принимать меры для безопасности на земле. Пожар в Аргаяшском районе возник в непосредственной близости от жилых домов.
Ведомство готовит материалы для направления в прокуратуру. Запланировали провести внеплановую проверку. Несоблюдение земельного законодательства может повлечь административную ответственность, включая штрафы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!