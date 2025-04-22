22 апреля 2025

Челябинцы довели свой земельный участок до пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь вспыхнул в непосредственной близости от жилых домов
Огонь вспыхнул в непосредственной близости от жилых домов Фото:

В Аргаяшском районе (Челябинская область) собственник довел свой земельный участок до лесного пожара. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, возгорание возникло на заросшей сорняками земле.

«Поступила информация о том, что недалеко от деревни Малая Ультракова на площади в один гектар загорелись деревья, кустарники и сорная трава. Сотрудники Россельхознадзора установили, что участок в сельхозпроизводстве не используется, не обрабатывается и зарос», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Пожар произошел в начале апреля, а обследовали землю 17 апреля. В Россельхознадзоре подчеркнули, что обязанность соблюдать условия пользования участками лежит на их владельцах — они должны принимать меры для безопасности на земле. Пожар в Аргаяшском районе возник в непосредственной близости от жилых домов.

Ведомство готовит материалы для направления в прокуратуру. Запланировали провести внеплановую проверку. Несоблюдение земельного законодательства может повлечь административную ответственность, включая штрафы.

Сотрудники Россельхознадзора готовят материалы в прокуратуру
Сотрудники Россельхознадзора готовят материалы в прокуратуру
Фото:

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В Аргаяшском районе (Челябинская область) собственник довел свой земельный участок до лесного пожара. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, возгорание возникло на заросшей сорняками земле. «Поступила информация о том, что недалеко от деревни Малая Ультракова на площади в один гектар загорелись деревья, кустарники и сорная трава. Сотрудники Россельхознадзора установили, что участок в сельхозпроизводстве не используется, не обрабатывается и зарос», — пояснили URA.RU в ведомстве. Пожар произошел в начале апреля, а обследовали землю 17 апреля. В Россельхознадзоре подчеркнули, что обязанность соблюдать условия пользования участками лежит на их владельцах — они должны принимать меры для безопасности на земле. Пожар в Аргаяшском районе возник в непосредственной близости от жилых домов. Ведомство готовит материалы для направления в прокуратуру. Запланировали провести внеплановую проверку. Несоблюдение земельного законодательства может повлечь административную ответственность, включая штрафы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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