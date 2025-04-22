Эталоном фронтового подвига можно считать воздушный таран, во время которого летчик, рискуя своей жизнью, направляет боевой самолет на самолет врага. Таких таранов в годы Великой Отечественной войны советские летчики провели более 600. Одним из первых подвигов совершил пермяк: замкомандира эскадрильи 146-го истребительного авиаполка старший лейтенант Константин Оборин. Он буквально заслонил собой Одессу от нападения фашистских захватчиков. URA.RU рассказывает историю летчика-героя, вставшего на пути врага.
Будущий герой Великой Отечественной войны Константин Оборин родился в Перми и провел детство в Верхней Курье, на улице 8-я линия, в доме №21. С ранних лет он проявлял интерес к технике и авиации. После окончания шести классов школы он начал работать учеником, а затем мастером холодной обработки металлов на одном из местных предприятий. Однако мечта о небе не покидала его.
Вдохновленный стремлением к полетам, Константин поступил в Оренбургскую 3-ю военную школу летчиков и летчиков-наблюдателей имени Ворошилова. Успешно окончив ее в 1936 году, продолжил обучение во 2-й школе летчиков-истребителей имени Чкалова в Борисоглебске. Это стало важным этапом на пути к его будущей судьбе.
Военную службу Константин начал в 146-м истребительном полку Одесского военного округа. Он занимал различные должности: от летчика до заместителя командира эскадрильи. В начале Великой Отечественной войны его полк активно отражал налеты вражеской авиации, и именно здесь пермяк проявил свои выдающиеся качества.
На третий день после нападения Германии на СССР, 25 июня 1941 года, Константин Оборин совершил свой подвиг. Он первым в истории Великой Отечественной войны совершил ночной таран. В то утро над аэродромом близ Тарутино раздался сигнал воздушной тревоги. Вскоре два немецких бомбардировщика «Хейнкель-111» начали бомбежку. Оборин не раздумывая взялся за дело: он поднялся в воздух на своем МиГ-3.
В условиях предрассветной темноты Константин заметил один из бомбардировщиков и открыл огонь из пулеметов. Однако оружие дало сбой — пулеметы неожиданно отказали. Не теряя времени, летчик принял решение о таране. Увеличив обороты двигателя, Оборин сблизился с врагом и ударил винтом по левому крылу немецкого Хе-111.
Бомбардировщик накренился и начал падать, а сам Оборин получил тяжелое ранение при столкновении. Несмотря на это, летчику удалось справиться с управлением и посадить поврежденный самолет на аэродромную полосу. При осмотре выяснилось, что урон незначителен — лишь кок винта был помят.
После этого подвига к Оборину приехал корреспондент фронтовой газеты Сергей Михалков. Он был впечатлен мужеством летчика и написал строки о его героизме:
А если в бою откажет
Оборинский пулемёт,
Он сам своей машиной
Стервятника вниз собьёт
Константин Оборин продолжил бить врага и после своего подвига. В результате летчика представили к почетной награде — Ордену Ленина. К сожалению, представление на награждение затерялось в канцеляриях штабов.
Всего Константин Оборин успел совершить на фронте более 30 боевых вылетов. Ночью 29 июля 1941 года при посадке на аэродром Харькова летчик получил серьезную травму — перелом позвоночника. Его состояние ухудшалось, и 18 августа 1941 года герой скончался от ран в госпитале. Спустя многие годы через Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации удалось установить место его захоронения — Харьков.
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