В аэропортах Казани и Ульяновска введены временные ограничения

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Аэропорты Казани и Ульяновска временно закрыты
Аэропорты Казани и Ульяновска временно закрыты Фото:

Аэропорты Казани и Ульяновска временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов, заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. «Ограничения на прием и выпуск самолетов с 07:30 мск введены в Казани и Ульяновск», — написал он в Telegram. 

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Аэропорты Казани и Ульяновска временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации. Меры введены для обеспечения безопасности полетов, заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. «Ограничения на прием и выпуск самолетов с 07:30 мск введены в Казани и Ульяновск», — написал он в Telegram. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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