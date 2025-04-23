В аэропортах Казани и Ульяновска введены временные ограничения

Аэропорты Казани и Ульяновска временно закрыты
Аэропорты Казани и Ульяновска временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.
Меры введены для обеспечения безопасности полетов, заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. «Ограничения на прием и выпуск самолетов с 07:30 мск введены в Казани и Ульяновск», — написал он в Telegram.
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