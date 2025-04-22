Челябинцы на рабочих местах чаще всего скандалят с руководством

Работники челябинских компаний чаще всего конфликтуют с руководством. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, основная масса сотрудников трудится без скандалов.
«Среди тех, кто сталкивается с разногласиями, чаще всего упоминают конфликты с руководством. Об этом сообщили 14% участников опроса. Конфликты с коллегами встречаются реже: их упомянули 9% респондентов», — пояснили URA.RU в HeadHunter.
Основной причиной конфликтов в рабочей среде стали профессиональные разногласия, на которые указали 64% опрошенных. Это особенно характерно для среднего и топ-менеджмента, а также среди сотрудников IT-сектора. Профессиональные конфликты в этих группах по указанной причине возникают в 84% и 82% случаев соответственно. Эмоциональные факторы вроде плохого настроения упомянули 31% респондентов, личные факторы — 29%.
Чаще других с руководством конфликтуют врачи и фармацевты. Скандалы в сфере закупок и работы с персоналом обычно возникают среди коллег.
Треть опрошенных челябинцев пожаловались на распространение сплетен. Еще 29% недовольны высокомерным отношением к новичкам или подчиненным. На интриги указали 14% респондентов. Каждый двадцатый возмущен насмешками и оскорблениями.
По результатам опроса, чуть более половины участников (51%) описали атмосферу в своих коллективах как дружественную и поддерживающую. Наиболее легко работается специалистам ресторанов и гостиниц (73% из них) и рабочим (69%). Реже всего о дружелюбном стиле говорили кадровики (31% из них).
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