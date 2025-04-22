22 апреля 2025

Хедлайнером главного концерта на День Победы станет Пермский губернский оркестр

© Служба новостей «URA.RU»
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Главный концерт Дня Победы состоится на эспланаде
Главный концерт Дня Победы состоится на эспланаде Фото:

В День Победы в Перми главный концерт пройдет на площади перед Театром-Театром. Утром на больших экранах здесь будет транслироваться парад, а потом начнутся выступления творческих коллективов. Завершит концерт Пермский губернский оркестр.

«Завершит программу выступление Пермского губернского оркестра с солистом Мариинского театра Владимиром Целебровским», — сообщил в Telegram глава Перми Эдуард Соснин. До этого выступят хор «Млада», танцевальные коллективы, а также группа «Дозор» из Москвы.

Праздничные мероприятия также пройдут на городской набережной. Как ранее рассказывало URA.RU, завершится день в 23:00 фейерверком, который запустят с правого берега Камы. 

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В День Победы в Перми главный концерт пройдет на площади перед Театром-Театром. Утром на больших экранах здесь будет транслироваться парад, а потом начнутся выступления творческих коллективов. Завершит концерт Пермский губернский оркестр. «Завершит программу выступление Пермского губернского оркестра с солистом Мариинского театра Владимиром Целебровским», — сообщил в Telegram глава Перми Эдуард Соснин. До этого выступят хор «Млада», танцевальные коллективы, а также группа «Дозор» из Москвы. Праздничные мероприятия также пройдут на городской набережной. Как ранее рассказывало URA.RU, завершится день в 23:00 фейерверком, который запустят с правого берега Камы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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