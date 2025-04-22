Хедлайнером главного концерта на День Победы станет Пермский губернский оркестр

В День Победы в Перми главный концерт пройдет на площади перед Театром-Театром. Утром на больших экранах здесь будет транслироваться парад, а потом начнутся выступления творческих коллективов. Завершит концерт Пермский губернский оркестр.
«Завершит программу выступление Пермского губернского оркестра с солистом Мариинского театра Владимиром Целебровским», — сообщил в Telegram глава Перми Эдуард Соснин. До этого выступят хор «Млада», танцевальные коллективы, а также группа «Дозор» из Москвы.
Праздничные мероприятия также пройдут на городской набережной. Как ранее рассказывало URA.RU, завершится день в 23:00 фейерверком, который запустят с правого берега Камы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!