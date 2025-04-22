22 апреля 2025

В Екатеринбурге молодежь устроила массовую драку возле ТЦ «Пассаж». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На драку собрались посмотреть десятки человек (архивное фото)
На драку собрались посмотреть десятки человек (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге накануне вечером возле торгового центра «Пассаж» произошла массовая драка из-за конфликта нескольких молодых человек с выпившим мужчиной. Последнему ударили в лицо исподтишка и налетели на него. Видео стычки опубликовали в Telegram.

«Пьяная пара сидела в KFC, а с ними был ребенок, который баловался. Родителей попросили успокоить сына, на что мужчина в зеленой футболке отреагировал агрессией и полез в драку еще в заведении. Затем они вышли наружу», — пояснил очевидец.

По его словам, после массовой драки на улице мужчина стал оскорблять всех собравшихся вокруг него. Вскоре к месту прибыли полицейские и скрутили его и женщину, ребенка забрали тоже.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Там пояснили, что сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5. На буйных родителей составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

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В Екатеринбурге накануне вечером возле торгового центра «Пассаж» произошла массовая драка из-за конфликта нескольких молодых человек с выпившим мужчиной. Последнему ударили в лицо исподтишка и налетели на него. Видео стычки опубликовали в Telegram. «Пьяная пара сидела в KFC, а с ними был ребенок, который баловался. Родителей попросили успокоить сына, на что мужчина в зеленой футболке отреагировал агрессией и полез в драку еще в заведении. Затем они вышли наружу», — пояснил очевидец. По его словам, после массовой драки на улице мужчина стал оскорблять всех собравшихся вокруг него. Вскоре к месту прибыли полицейские и скрутили его и женщину, ребенка забрали тоже. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Там пояснили, что сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5. На буйных родителей составили административные протоколы за мелкое хулиганство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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