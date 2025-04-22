В Екатеринбурге накануне вечером возле торгового центра «Пассаж» произошла массовая драка из-за конфликта нескольких молодых человек с выпившим мужчиной. Последнему ударили в лицо исподтишка и налетели на него. Видео стычки опубликовали в Telegram.
«Пьяная пара сидела в KFC, а с ними был ребенок, который баловался. Родителей попросили успокоить сына, на что мужчина в зеленой футболке отреагировал агрессией и полез в драку еще в заведении. Затем они вышли наружу», — пояснил очевидец.
По его словам, после массовой драки на улице мужчина стал оскорблять всех собравшихся вокруг него. Вскоре к месту прибыли полицейские и скрутили его и женщину, ребенка забрали тоже.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Там пояснили, что сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №5. На буйных родителей составили административные протоколы за мелкое хулиганство.
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