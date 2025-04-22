22 апреля 2025

В Тюмени изымают сотню гаражей из-за масштабной перестройки района

В Тюмени изымают сотню гаражей на Жигулевской ради КРТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь КРТ в указанном районе составляет восемь гектаров
Площадь КРТ в указанном районе составляет восемь гектаров Фото:

В Тюмени на Жигулевской изымают сотню гаражей ради проведения комплексного развития территории (КРТ) в границе улиц Дамбовская — Мельникайте. Такая информация указана на сайте городской администрации.

«В целях КРТ жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени принято решение об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества в районе улиц Дамбовская — Мельникайте. <...> Тюмень, улица Жигулевская, 8а, гаражи №1-102», — указано в сообщении.

Площадь КРТ в указанном районе составляет восемь гектаров. Здесь разрешается строить многоэтажки, объекты здравоохранения, детсады и школы и спортивные площадки. 

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В Тюмени на Жигулевской изымают сотню гаражей ради проведения комплексного развития территории (КРТ) в границе улиц Дамбовская — Мельникайте. Такая информация указана на сайте городской администрации. «В целях КРТ жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени принято решение об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества в районе улиц Дамбовская — Мельникайте. <...> Тюмень, улица Жигулевская, 8а, гаражи №1-102», — указано в сообщении. Площадь КРТ в указанном районе составляет восемь гектаров. Здесь разрешается строить многоэтажки, объекты здравоохранения, детсады и школы и спортивные площадки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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