В Тюмени изымают сотню гаражей из-за масштабной перестройки района

В Тюмени на Жигулевской изымают сотню гаражей ради проведения комплексного развития территории (КРТ) в границе улиц Дамбовская — Мельникайте. Такая информация указана на сайте городской администрации.
«В целях КРТ жилой застройки в районе улиц Дамбовская — Мельникайте города Тюмени принято решение об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества в районе улиц Дамбовская — Мельникайте. <...> Тюмень, улица Жигулевская, 8а, гаражи №1-102», — указано в сообщении.
Площадь КРТ в указанном районе составляет восемь гектаров. Здесь разрешается строить многоэтажки, объекты здравоохранения, детсады и школы и спортивные площадки.
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