22 апреля 2025

Курганец продал арестованную приставами машину, но не выплачивал алименты детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Приставы обнаружили пропажу автомобиля и оштрафовали курганца
Приставы обнаружили пропажу автомобиля и оштрафовали курганца Фото:

В Кургане местного жителя привлекли к уголовной ответственности за незаконную продажу арестованного автомобиля, который находился под контролем судебных приставов. Кроме того, мужчина не выплачивал алименты своим детям. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.

В рамках работы по принудительному взысканию задолженности судебный пристав арестовал автомобиль курганца для последующей реализации на торгах. Машина была оставлена на хранение у должника, и гражданину разъяснили, что в случае попытки ее продать ему грозит уголовная ответственность. Несмотря на предупреждение, мужчина продал транспортное средство самостоятельно. «Судебный пристав ежемесячно проверял сохранность арестованного имущества. Между тем, процедура торгов подошла к завершению, нашелся покупатель, желающий приобрести машину. Когда сотрудник Службы прибыл к месту хранения автомобиля для того, чтобы передать его новому владельцу, автомобиля на месте не оказалось», — пишет ведомство.

Судебные приставы возбудили уголовное дело по статье 312 УК РФ. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа. Теперь, вместо того чтобы погасить алиментную задолженность за счет продажи имущества, нарушителю предстоит выплатить значительно большую сумму в виде уголовного штрафа.

В Курганской области ранее уже фиксировались случаи попыток скрыть арестованное имущество от судебных приставов: так, один из местных жителей пытался спрятать свой BMW X5, чтобы избежать взыскания долгов по налогам и кредитам. Однако после ареста автомобиля мужчина оперативно погасил задолженность.

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В Кургане местного жителя привлекли к уголовной ответственности за незаконную продажу арестованного автомобиля, который находился под контролем судебных приставов. Кроме того, мужчина не выплачивал алименты своим детям. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области. В рамках работы по принудительному взысканию задолженности судебный пристав арестовал автомобиль курганца для последующей реализации на торгах. Машина была оставлена на хранение у должника, и гражданину разъяснили, что в случае попытки ее продать ему грозит уголовная ответственность. Несмотря на предупреждение, мужчина продал транспортное средство самостоятельно. «Судебный пристав ежемесячно проверял сохранность арестованного имущества. Между тем, процедура торгов подошла к завершению, нашелся покупатель, желающий приобрести машину. Когда сотрудник Службы прибыл к месту хранения автомобиля для того, чтобы передать его новому владельцу, автомобиля на месте не оказалось», — пишет ведомство. Судебные приставы возбудили уголовное дело по статье 312 УК РФ. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа. Теперь, вместо того чтобы погасить алиментную задолженность за счет продажи имущества, нарушителю предстоит выплатить значительно большую сумму в виде уголовного штрафа. В Курганской области ранее уже фиксировались случаи попыток скрыть арестованное имущество от судебных приставов: так, один из местных жителей пытался спрятать свой BMW X5, чтобы избежать взыскания долгов по налогам и кредитам. Однако после ареста автомобиля мужчина оперативно погасил задолженность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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