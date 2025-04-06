Курганец остался без BMW X5 из-за долгов

Курганские судебные приставы успешно взыскали задолженность в размере 700 тысяч рублей с местного жителя после ареста его автомобиля BMW X5. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.
«Мужчина на протяжении нескольких месяцев не выплачивал налоги и не вносил ежемесячные платежи по кредиту, в результате чего общая сумма долга достигла 700 тысяч рублей», — пишет ведомство. Таким образом, арест имущества стимулировал должника к выполнению финансовых обязательств.
Но мужчина пытался скрыть от приставов свой автомобиль BMW X5. Приставы приехали по адресу регистрации должника для ареста машины. По словам сотрудников службы, неплательщик сначала уверял, что автомобиля по указанному адресу нет. Однако, после того как приставы применили выжидательную тактику и подождали несколько часов, мужчина все же попытался покинуть дом на своем BMW X5. После ареста автомобиля должник решил погасить задолженность в течении пяти дней. Судебные приставы напоминают, что своевременное исполнение финансовых обязательств помогает избегать подобных неприятных последствий.
В Курганской области уже не первый случай, когда должники пытаются скрыть свое имущество от судебных приставов. Ранее, другой житель этого региона прятал свою иномарку в Тюменской области, надеясь избежать конфискации за долги по штрафам, налогам и кредитам.
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