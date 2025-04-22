Пермские застройщики стали давать меньше скидок на квартиры

В марте 2025 года в Перми средняя скидка, которую готовы предоставить застройщики сократилась до 4%. В феврале этого же года дисконт составлял 6,1%, сообщили URA.RU специалисты «Яндекс Недвижимости».
«В Перми в марте 2025 года разница между ценой „квадрата“ в объявлениях и сделках составила 4%. В городе было заключено более 400 договоров долевого участия на приобретение недвижимости общей площадью 21 тысячи квадратных метров», — рассказали в «Яндекс Недвижимости».
По словам коммерческого директора сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгения Белокурова, в целом по стране застройщики наоборот стали более гибко подходить к ценообразованию. Им выгоднее предложить скидку, чем держать нераспроданные квартиры на балансе после ввода дома в эксплуатацию.
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