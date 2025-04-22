22 апреля 2025

Пермские застройщики стали давать меньше скидок на квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Разница между ценами в объявлении и в договоре составляет 4%
Разница между ценами в объявлении и в договоре составляет 4% Фото:

В марте 2025 года в Перми средняя скидка, которую готовы предоставить застройщики сократилась до 4%. В феврале этого же года дисконт составлял 6,1%, сообщили URA.RU специалисты «Яндекс Недвижимости».

«В Перми в марте 2025 года разница между ценой „квадрата“ в объявлениях и сделках составила 4%. В городе было заключено более 400 договоров долевого участия на приобретение недвижимости общей площадью 21 тысячи квадратных метров», — рассказали в «Яндекс Недвижимости».

По словам коммерческого директора сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгения Белокурова, в целом по стране застройщики наоборот стали более гибко подходить к ценообразованию. Им выгоднее предложить скидку, чем держать нераспроданные квартиры на балансе после ввода дома в эксплуатацию.

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В марте 2025 года в Перми средняя скидка, которую готовы предоставить застройщики сократилась до 4%. В феврале этого же года дисконт составлял 6,1%, сообщили URA.RU специалисты «Яндекс Недвижимости». «В Перми в марте 2025 года разница между ценой „квадрата“ в объявлениях и сделках составила 4%. В городе было заключено более 400 договоров долевого участия на приобретение недвижимости общей площадью 21 тысячи квадратных метров», — рассказали в «Яндекс Недвижимости». По словам коммерческого директора сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгения Белокурова, в целом по стране застройщики наоборот стали более гибко подходить к ценообразованию. Им выгоднее предложить скидку, чем держать нераспроданные квартиры на балансе после ввода дома в эксплуатацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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