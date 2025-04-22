22 апреля 2025

Пермский бар поделился снимком с актером Юрой Борисовым. Фото

Пермский бар поделился снимком с актером Юрой Борисовым. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Фотография приурочена к Пасхе
Фотография приурочена к Пасхе Фото:

Пермская рюмочная «Парадная» выложила архивный снимок с известным российским актером, номинантом на премию «Оскар» Юрой Борисовым. Фото приурочено к Пасхе.  

«Актриса Анна Богомолова поделилась фоткой со съемок „УРОКА“. В кадре Юра Борисов, Даниил Воробьев и режиссер Сергей Филатов», — написало заведение в своем telegram-канале.

Съемки сериала «УРОК» (18+) проходили в Перми в 2024 году. Его премьера состоится с 25 апреля.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Юра Борисов побывал в термах Перми на улице Героев Хасана. Он был в хорошем настроении, фотографировался с пермяками и раздавал автографы.

В кадре Юра Борисов, Даниил Воробьев и режиссер Сергей Филатов
В кадре Юра Борисов, Даниил Воробьев и режиссер Сергей Филатов
Фото:

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Пермская рюмочная «Парадная» выложила архивный снимок с известным российским актером, номинантом на премию «Оскар» Юрой Борисовым. Фото приурочено к Пасхе.   «Актриса Анна Богомолова поделилась фоткой со съемок „УРОКА“. В кадре Юра Борисов, Даниил Воробьев и режиссер Сергей Филатов», — написало заведение в своем telegram-канале. Съемки сериала «УРОК» (18+) проходили в Перми в 2024 году. Его премьера состоится с 25 апреля. Ранее URA.RU сообщало о том, что Юра Борисов побывал в термах Перми на улице Героев Хасана. Он был в хорошем настроении, фотографировался с пермяками и раздавал автографы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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