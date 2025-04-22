Фотография приурочена к Пасхе
Пермская рюмочная «Парадная» выложила архивный снимок с известным российским актером, номинантом на премию «Оскар» Юрой Борисовым. Фото приурочено к Пасхе.
«Актриса Анна Богомолова поделилась фоткой со съемок „УРОКА“. В кадре Юра Борисов, Даниил Воробьев и режиссер Сергей Филатов», — написало заведение в своем telegram-канале.
Съемки сериала «УРОК» (18+) проходили в Перми в 2024 году. Его премьера состоится с 25 апреля.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Юра Борисов побывал в термах Перми на улице Героев Хасана. Он был в хорошем настроении, фотографировался с пермяками и раздавал автографы.
В кадре Юра Борисов, Даниил Воробьев и режиссер Сергей Филатов
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