Актер Юрий Борисов посетил термы в Перми

Российский артист встретил праздник в пермских термах
Известный российский актер Юрий Борисов побывал 23 февраля в термах Перми. Об этом сообщили читатели URA.RU с места событий.
«Актер Борисов посетил термы на улице Героев Хасана в Перми. Он был в хорошем настроении, фотографировался с пермяками и раздавал автографы», — рассказали читатели агентства.
В Пермь Борисов приехал для съемок в новом сериале «Урок». Режиссером проекта является Сергей Филатов.
Ранее пермские термальные комплексы решили снизить цены для посетителей в честь Дня защитника Отечества. Термы делают праздничные скидки 50% и предлагают мужчинам бесплатно воспользоваться их услугами.
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