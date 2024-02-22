22 февраля 2024

Актер Юрий Борисов посетил термы в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Термальный комплекс «Юга». Екатеринбург
Российский артист встретил праздник в пермских термах Фото:

Известный российский актер Юрий Борисов побывал 23 февраля в термах Перми. Об этом сообщили читатели URA.RU с места событий.

«Актер Борисов посетил термы на улице Героев Хасана в Перми. Он был в хорошем настроении, фотографировался с пермяками и раздавал автографы», — рассказали читатели агентства.

В Пермь Борисов приехал для съемок в новом сериале «Урок». Режиссером проекта является Сергей Филатов.

Ранее пермские термальные комплексы решили снизить цены для посетителей в честь Дня защитника Отечества. Термы делают праздничные скидки 50% и предлагают мужчинам бесплатно воспользоваться их услугами.

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Известный российский актер Юрий Борисов побывал 23 февраля в термах Перми. Об этом сообщили читатели URA.RU с места событий. «Актер Борисов посетил термы на улице Героев Хасана в Перми. Он был в хорошем настроении, фотографировался с пермяками и раздавал автографы», — рассказали читатели агентства. В Пермь Борисов приехал для съемок в новом сериале «Урок». Режиссером проекта является Сергей Филатов. Ранее пермские термальные комплексы решили снизить цены для посетителей в честь Дня защитника Отечества. Термы делают праздничные скидки 50% и предлагают мужчинам бесплатно воспользоваться их услугами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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