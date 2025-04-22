Репетиторство в Кургане: сколько стоит подготовка к ОГЭ и ЕГЭ для старшеклассников

Более половины родителей (шесть из 10) старшеклассников из Кургана оплачивают занятия с репетиторами, тратя на это в среднем 5100 рублей в неделю. Это связано с подготовкой к госэкзаменам. Об этом стало известно в ходе исследования сервиса по поиску работы SuperJob. Опрос проходил в период с 4 марта по 17 апреля этого года, сообщили в пресс-службе компании.
Как отмечается в исследовании, 59% родителей учеников 10–11 классов привлекают репетиторов для своих детей (в среднем 5100 рублей в неделю). «Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными предметами являются обязательные экзаменационные дисциплины — алгебра, геометрия и русский язык, а среди предметов по выбору в топ пять оказались — английский язык, физика, химия и обществознание», — пишет сервис.
Для девятиклассников репетиторство оплачивают 44% родителей (в среднем 3800 рублей в неделю), а для учеников 7–8 классов — 31% (около 3300 рублей). Среди старшеклассников доля семей, тратящих свыше 10 тысяч рублей в неделю на дополнительные занятия, достигает 13%.
Ранее аналогичный рост спроса на услуги репетиторов фиксировали и в Тюмени: по словам педагогов, весной спрос увеличился примерно на 20%, а стоимость занятий достигала 3500 рублей за час. Как отмечали специалисты, чаще всего родители нанимают репетиторов по основным экзаменационным предметам — русскому языку, математике и физике, чтобы помочь детям подготовиться к итоговой аттестации.
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