Челябинский контрактник пытался зарезать сослуживца из-за наград

Челябинский военный пытался зарезать сослуживца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, поводом стала зависть из-за врученных потерпевшему наград.
«Военнослужащий в конце января 2024 года в Челябинске в ходе распития спиртного с потерпевшим, из зависти и внезапно возникших на неприязненных отношений к последнему, обусловленных получением им государственной и ведомственной наград за участие в СВО, подошел к потерпевшему сзади и, используя нож в качестве оружия, провел лезвием по его шее. Довести свой умысел до конца он не смог из-за активного сопротивления», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Контрактник был задержан. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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