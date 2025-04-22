22 апреля 2025

Челябинский контрактник пытался зарезать сослуживца из-за наград

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт возник из-за наград
Конфликт возник из-за наград Фото:

Челябинский военный пытался зарезать сослуживца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, поводом стала зависть из-за врученных потерпевшему наград.

«Военнослужащий в конце января 2024 года в Челябинске в ходе распития спиртного с потерпевшим, из зависти и внезапно возникших на неприязненных отношений к последнему, обусловленных получением им государственной и ведомственной наград за участие в СВО, подошел к потерпевшему сзади и, используя нож в качестве оружия, провел лезвием по его шее. Довести свой умысел до конца он не смог из-за активного сопротивления», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Контрактник был задержан. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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Челябинский военный пытался зарезать сослуживца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, поводом стала зависть из-за врученных потерпевшему наград. «Военнослужащий в конце января 2024 года в Челябинске в ходе распития спиртного с потерпевшим, из зависти и внезапно возникших на неприязненных отношений к последнему, обусловленных получением им государственной и ведомственной наград за участие в СВО, подошел к потерпевшему сзади и, используя нож в качестве оружия, провел лезвием по его шее. Довести свой умысел до конца он не смог из-за активного сопротивления», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Контрактник был задержан. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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