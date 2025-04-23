Петербургский суд вынес приговор по делу об убийстве Талькова

Петроградский суд Петербурга вынес приговор концертному директору Игоря Талькова, Валерию Шляфману, обвиняемому в его убийстве, — 13 лет колонии общего режима. Судебное разбирательство касалось убийства музыканта, произошедшего 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный». Информацию передает корреспондент URA.RU из зала суда.
Вечером 6 октября 1991 года во время концерта эстрадных исполнителей между представителем певицы Азизы Игорем Малаховым, Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом произошел конфликт из-за очередности выступлений. В ходе ссоры Малахов, вооруженный револьвером «Наган», спровоцировал драку. Тальков и его телохранители применили к Малахову физическую силу, повалили его на пол, а Шляфман вырвал у него оружие. Оказавшись с оружием в руках, Валерий Шляфман, по версии следствия, имел умысел на убийство Игоря Малахова и произвел выстрел. Однако пуля попала в Игоря Талькова, причинив ему смертельное ранение. Музыкант скончался на месте, а Малахов покинул здание до прибытия полиции.
Пресс-секретарь потерпевшей стороны, близкий друг жены Талькова Татьяны Ирина Красильникова перед заседанием отмечала, что к приговору относится трезво. «Нам говорят, есть большие шансы к экстрадиции. <...>Мы не считаем что выстрел был случайным, наша версия, что выстрел был предназначен Талькову», — говорила она.
Дело об убийстве Талькова долгое время оставалось нераскрытым, а Шляфман находился за пределами России. Обвинение просило назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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