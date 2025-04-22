Луганские металлурги требуют с челябинцев 16 миллионов за непоставленный товар

«Южный горно-металлургический комплекс» («ЮГМК») из Луганской народной республики потребовал с копейской компании «Титан» (Челябинская область) 16,5 млн рублей за непоставленный товар. Как заявили в пресс-службе суда, также истец просил обязать поставщика отгрузить продукцию.
«ООО „Южный горно-металлургический комплекс“ из Алчевска (ЛНР) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Титан“ в Копейске. Просит обязать поставить продукцию, взыскать штраф в размере 1,7 млн рублей, неустойку в размере 14,8 млн рублей», — отметили в суде.
Суд принял иск к рассмотрению. В июле состоится предварительное заседание. В иске приведена оценка непоставленной продукции. Как URA.RU уточнили в пресс-службе суда, от копейчан потребовали отгрузить товар на 16,4 млн рублей.
Согласно СБИС, «Титан» производит подъемно-транспортное оборудование. «ЮГМК» выпускает чугун, сталь и ферросплавы.
При подготовке материала URA.RU направил запрос в адрес «УГМК», ответ на который будет опубликован после поступления. В публичном пространстве указан телефон «Титана», дозвониться по которому не удалось.
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