22 апреля 2025

«Единая Россия» меняет представителя в заксобрании Челябинской области

Зампред собрания Миасса Сесюнин выдвинулся на праймериз в челябинский парламент
© Служба новостей «URA.RU»
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Миасский вице-спикер Сергей Сесиюнин решил стать депутатом ЗСО
Миасский вице-спикер Сергей Сесиюнин решил стать депутатом ЗСО Фото:

Вице-спикер городского собрания Миасса Сергей Сесюнин подал документы на праймериз «Единой России» для выдвижения в заксобрание Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в реготделении партии.

Сесюнин собирается баллотироваться по округу №9 (бывший Миасский). Сейчас его избирателей представляет в ЗСО Евгений Субачев, который в этот раз будет включен в избирательный список ЕР.

Сесюнину 35 лет. В 2011 году возглавил МКУ «Комитет по делам молодежи» Миасса. В 2012 году стал руководителем исполкома местного отделения ЕР. В 2014 году возглавил отдел по управлению Северным территориальным округом Миасса В 2016 году занял должность руководителя инвестиционных проектов и помощника генерального директора компании «Папилон». В 2018 году был назначен вице-мэром Миасса по экономическому развитию и инвестициям, затем сделал карьеру депутата. По информации URA.RU, поддержку на выборах Сесюнину окажет градообразующее предприятие — автозавод «Урал».

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Вице-спикер городского собрания Миасса Сергей Сесюнин подал документы на праймериз «Единой России» для выдвижения в заксобрание Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в реготделении партии. Сесюнин собирается баллотироваться по округу №9 (бывший Миасский). Сейчас его избирателей представляет в ЗСО Евгений Субачев, который в этот раз будет включен в избирательный список ЕР. Сесюнину 35 лет. В 2011 году возглавил МКУ «Комитет по делам молодежи» Миасса. В 2012 году стал руководителем исполкома местного отделения ЕР. В 2014 году возглавил отдел по управлению Северным территориальным округом Миасса В 2016 году занял должность руководителя инвестиционных проектов и помощника генерального директора компании «Папилон». В 2018 году был назначен вице-мэром Миасса по экономическому развитию и инвестициям, затем сделал карьеру депутата. По информации URA.RU, поддержку на выборах Сесюнину окажет градообразующее предприятие — автозавод «Урал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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