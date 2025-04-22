Пермские микробиологи в годы Войны поставляли фронту уникальные вакцины

Пермские микробиологи в годы Войны поставляли фронту вакцины от тифа и гангрены

23 апреля 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Молотовский бактериологический институт выпускал вакцины и сыворотки Фото: gb2mgn74.ru новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне Сыпной тиф часто называют болезнью войн. Заболевание поражает нервную систему человека, а в годы Великой Отечественной войны оно могло стать серьезной угрозой в годы как для военного, так и для гражданского населения. Массовое производство препаратов, способных защитить от этого и других серьезных заболеваний, было развернуто в Молотовской области — на территории современного Пермского края. О том, как это было, в материале URA.RU. Славная история пермского бактериологического института (сейчас входит в АО «Микроген») началась в конце ХIХ века, следует из материалов, предоставленных URA.RU Пермской краевой медицинской библиотекой. В мае 1898 года впервые были проведены пастеровские прививки — так называют метод вакцинации, разработанный французским микробиологом и химиком Луи Пастером. Вакцину изготовили во вновь открытой баклаборатории Пермского губернского земства. Первому на Урале научно-практическому учреждению суждено было вырасти при советской власти в крупный научно-исследовательский институт союзного значения. Микробиологи освоили выпуск дизентерийного бактериофага Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории «В 1935 году институт выработал 400 литров сывороток и столько же вакцин. В 1940 году выпуск сывороток возрос в два, а вакцин в 2,5 раза. В связи с расширением базы сывороточного производства иммунизационная группа выделяется как самостоятельная в новый отдел», — говорится в документах медбиблиотеки. Перед началом Войны, в 1940 году, ассортимент выпускавшихся институтом бакпрепаратов включал в себя 11 наименований. С этого же года учреждение осваивает производство дизентерийного бактериофага. В годы войны Молотовский институт эпидемиологии и микробиологии освоил выпуск сывороток для профилактики и лечения анаэробных инфекций — газовой гангрены, столбняка. Справка: анаэробные сыворотки — препараты, которые используются для профилактики и лечения таких заболеваний, таких как газовая гангрена, анаэробный сепсис и гангрена легкого. Наибольшую опасность в период Великой Отечественной войны представлял сыпной тиф. Основным переносчиком острого инфекционного заболевания является платяная вша. У заболевшего этой инфекцией человека повышается температура, появляется сыпь и в тяжелых случаях ему может грозить поражение нервной системы. В 1943 году в Молотове по заданию Наркомздрава РСФСР развертывается работа по изготовлению сыпнотифозной вакцины. Пермский бактериологический институт первым из институтов Советского Союза освоил массовый выпуск сыпнотифозной вакцины из платяных вшей по методу Пшеничнова—Райхера. За свою работу Алексей Пшениченов удостоен Сталинской премии Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории Уроженец города Златоуст Уфимской губернии Алексей Пшеничнов в 1925 году окончил медицинский факультет Пермского университета. После прошел ординатуру при инфекционной больнице и аспирантуру по бактериологии при Пермском институте микробиологии. Дважды он объявлялся «врагом народа», но был реабилитирован и смог вернуться к профессиональной деятельности. По его инициативе при Молотовском институте вакцин и сывороток в 1940 году была создана вирусологическая лаборатория. Изобретенная им совместно с врачом Борисом Райхером вакцина от сыпного тифа позволяла снизить заболеваемость в 15 раз. К концу Войны пермские микробиологи выпускали уже 23 вида бактерийных препаратов. Большой вклад ученых в дело профилактики сыпного тифа был высоко оценило советское правительство. В 1946 году Пшеничнов и Райхер были удостоены Сталинской премии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сыпной тиф часто называют болезнью войн. Заболевание поражает нервную систему человека, а в годы Великой Отечественной войны оно могло стать серьезной угрозой в годы как для военного, так и для гражданского населения. Массовое производство препаратов, способных защитить от этого и других серьезных заболеваний, было развернуто в Молотовской области — на территории современного Пермского края. О том, как это было, в материале URA.RU. Славная история пермского бактериологического института (сейчас входит в АО «Микроген») началась в конце ХIХ века, следует из материалов, предоставленных URA.RU Пермской краевой медицинской библиотекой. В мае 1898 года впервые были проведены пастеровские прививки — так называют метод вакцинации, разработанный французским микробиологом и химиком Луи Пастером. Вакцину изготовили во вновь открытой баклаборатории Пермского губернского земства. Первому на Урале научно-практическому учреждению суждено было вырасти при советской власти в крупный научно-исследовательский институт союзного значения. «В 1935 году институт выработал 400 литров сывороток и столько же вакцин. В 1940 году выпуск сывороток возрос в два, а вакцин в 2,5 раза. В связи с расширением базы сывороточного производства иммунизационная группа выделяется как самостоятельная в новый отдел», — говорится в документах медбиблиотеки. Перед началом Войны, в 1940 году, ассортимент выпускавшихся институтом бакпрепаратов включал в себя 11 наименований. С этого же года учреждение осваивает производство дизентерийного бактериофага. В годы войны Молотовский институт эпидемиологии и микробиологии освоил выпуск сывороток для профилактики и лечения анаэробных инфекций — газовой гангрены, столбняка. Справка: анаэробные сыворотки — препараты, которые используются для профилактики и лечения таких заболеваний, таких как газовая гангрена, анаэробный сепсис и гангрена легкого. Наибольшую опасность в период Великой Отечественной войны представлял сыпной тиф. Основным переносчиком острого инфекционного заболевания является платяная вша. У заболевшего этой инфекцией человека повышается температура, появляется сыпь и в тяжелых случаях ему может грозить поражение нервной системы. В 1943 году в Молотове по заданию Наркомздрава РСФСР развертывается работа по изготовлению сыпнотифозной вакцины. Пермский бактериологический институт первым из институтов Советского Союза освоил массовый выпуск сыпнотифозной вакцины из платяных вшей по методу Пшеничнова—Райхера. Уроженец города Златоуст Уфимской губернии Алексей Пшеничнов в 1925 году окончил медицинский факультет Пермского университета. После прошел ординатуру при инфекционной больнице и аспирантуру по бактериологии при Пермском институте микробиологии. Дважды он объявлялся «врагом народа», но был реабилитирован и смог вернуться к профессиональной деятельности. По его инициативе при Молотовском институте вакцин и сывороток в 1940 году была создана вирусологическая лаборатория. Изобретенная им совместно с врачом Борисом Райхером вакцина от сыпного тифа позволяла снизить заболеваемость в 15 раз. К концу Войны пермские микробиологи выпускали уже 23 вида бактерийных препаратов. Большой вклад ученых в дело профилактики сыпного тифа был высоко оценило советское правительство. В 1946 году Пшеничнов и Райхер были удостоены Сталинской премии.