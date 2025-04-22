Майор полиции из Шадринска (Курганская область) Илья Обухов стал серебряным призером чемпионата Уральского федерального округа по гиревому спорту. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Курганской области.
Соревнования проходили в Челябинске на базе легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной и собрали сильнейших спортсменов из шести регионов России. «В весовой категории до 85 килограммов в дисциплине „длинный цикл“ серебряным призером стал майор полиции Илья Обухов, начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России „Шадринский“. С результатом 46 подъемов он уступил лишь победителю», — пишет ведомство.
Ранее спортсмены Курганской области уже неоднократно показывали высокие результаты на чемпионате УрФО по гиревому спорту: в этом году, помимо Ильи Обухова, медали завоевали мастер спорта международного класса Иван Самочернов и другие атлеты региона. Успешные выступления позволили команде Курганской области пополнить копилку наград и получить право представлять регион на всероссийских соревнованиях.
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