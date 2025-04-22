22 апреля 2025

Курган богат талантами: майор полиции взял серебро на чемпионате УрФО. Фото

Майор полиции из Шадринска занял второе место на чемпионате по гиревому спорту
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования по гиревому спорту проходили в Челябинске
Соревнования по гиревому спорту проходили в Челябинске Фото:

Майор полиции из Шадринска (Курганская область) Илья Обухов стал серебряным призером чемпионата Уральского федерального округа по гиревому спорту. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Курганской области.

Майор полиции Илья Обухов на втором месте (слева)
Майор полиции Илья Обухов на втором месте (слева)
Фото:

Соревнования проходили в Челябинске на базе легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной и собрали сильнейших спортсменов из шести регионов России. «В весовой категории до 85 килограммов в дисциплине „длинный цикл“ серебряным призером стал майор полиции Илья Обухов, начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России „Шадринский“. С результатом 46 подъемов он уступил лишь победителю», — пишет ведомство.

Ранее спортсмены Курганской области уже неоднократно показывали высокие результаты на чемпионате УрФО по гиревому спорту: в этом году, помимо Ильи Обухова, медали завоевали мастер спорта международного класса Иван Самочернов и другие атлеты региона. Успешные выступления позволили команде Курганской области пополнить копилку наград и получить право представлять регион на всероссийских соревнованиях.

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Майор полиции из Шадринска (Курганская область) Илья Обухов стал серебряным призером чемпионата Уральского федерального округа по гиревому спорту. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Курганской области. Соревнования проходили в Челябинске на базе легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной и собрали сильнейших спортсменов из шести регионов России. «В весовой категории до 85 килограммов в дисциплине „длинный цикл“ серебряным призером стал майор полиции Илья Обухов, начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России „Шадринский“. С результатом 46 подъемов он уступил лишь победителю», — пишет ведомство. Ранее спортсмены Курганской области уже неоднократно показывали высокие результаты на чемпионате УрФО по гиревому спорту: в этом году, помимо Ильи Обухова, медали завоевали мастер спорта международного класса Иван Самочернов и другие атлеты региона. Успешные выступления позволили команде Курганской области пополнить копилку наград и получить право представлять регион на всероссийских соревнованиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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