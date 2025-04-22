22 апреля 2025

Екатеринбургскую школу, где отравились дети, отправят на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети в 178-й школе будут учиться дистанционно из-за кишечной инфекции
Дети в 178-й школе будут учиться дистанционно из-за кишечной инфекции Фото:

В Екатеринбурге учеников школы №178, где у десятков детей выявили признаки острой кишечной инфекции, отправят на дистанционное обучение до 25 апреля. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Сказали, норовирус в боксе сегодня. Это из началки сегодня до поликлиники кто-то дошел. Детей, похоже, начали домой отправлять из школы. Объявили, что с завтрашнего дня дистант», — рассказал собеседник, отметив, что в этот период в школе будет проводиться дезинфекция. В приемной директора на звонок корреспондента не ответили.

Сейчас на месте работают силовики и санврачи. Правоохранители изучают документацию по организации питания в школе. Признаки кишечной инфекции выявили у 43 детей, а двоим пришлось обратиться в больницу.

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В Екатеринбурге учеников школы №178, где у десятков детей выявили признаки острой кишечной инфекции, отправят на дистанционное обучение до 25 апреля. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Сказали, норовирус в боксе сегодня. Это из началки сегодня до поликлиники кто-то дошел. Детей, похоже, начали домой отправлять из школы. Объявили, что с завтрашнего дня дистант», — рассказал собеседник, отметив, что в этот период в школе будет проводиться дезинфекция. В приемной директора на звонок корреспондента не ответили. Сейчас на месте работают силовики и санврачи. Правоохранители изучают документацию по организации питания в школе. Признаки кишечной инфекции выявили у 43 детей, а двоим пришлось обратиться в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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