Екатеринбургскую школу, где отравились дети, отправят на дистант

В Екатеринбурге учеников школы №178, где у десятков детей выявили признаки острой кишечной инфекции, отправят на дистанционное обучение до 25 апреля. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Сказали, норовирус в боксе сегодня. Это из началки сегодня до поликлиники кто-то дошел. Детей, похоже, начали домой отправлять из школы. Объявили, что с завтрашнего дня дистант», — рассказал собеседник, отметив, что в этот период в школе будет проводиться дезинфекция. В приемной директора на звонок корреспондента не ответили.
Сейчас на месте работают силовики и санврачи. Правоохранители изучают документацию по организации питания в школе. Признаки кишечной инфекции выявили у 43 детей, а двоим пришлось обратиться в больницу.
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