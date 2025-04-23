В Россотрудничестве ответили URA.RU на задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии

Задержанная в Оше сотрудница Русского дома Наталья Секерина по обвинению в вербовке наемников является гражданкой Киргизии и работает в организации с июля 2024 года. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе представительства Россотрудничества в республике.
«Наталья Секерина является гражданкой Кыргызстана, местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего Ошского филиала с медиа», — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что они не располагают полноценной информацией о сути обвинения, но встревожены судьбой своей сотрудницы. В ведомстве охарактеризовали Секерину как добросовестного, открытого и ответственного человека. Там также выразили уверенность, что права их сотрудницы будут защищены, а следствие досконально разберется в сути вопроса.
Кроме этого, представитель Россотрудничества заявил, что Российский центр науки и культуры («Русский дом») ведет деятельность исключительно в рамках межправительственного соглашения между Россией и Киргизии. Центр сотрудничает с местными организациями строго в установленном законом порядке.
Сегодня, 23 апреля, в Оше Наталью Секерину задержали спецслужбы Киргизии по подозрению в вербовке наемников. Суд Первомайского района Бишкека заключил ее под стражу на время следствия до 17 июня. Уголовное дело касается вербовки, финансирования и обучения наемников для участия в вооруженных конфликтах. Вместе с Секериной задержаны еще четыре человека, включая сотрудника пресс-службы мэрии Ош Сергея Лапушкина.
Русский дом, полный вариант названия — Российский центр науки и культуры — одно из 44 зарубежных представительств Россотрудничества. Основные направления деятельности — продвижение российской культуры, науки и образования, а также поддержка соотечественников и укрепление позиций русского языка.
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