Валюта, которую мы заслужили: стоит ли тюменцам держать сбережения в индийских рупиях

Тюменская область наращивает торговые отношения с Индией. По итогам недавней бизнес-миссии тюменской делегации были приняты решения об укреплении партнерства в области строительных материалов, водоочитски, нефтегазовых технологий, легкой промышленности. При этом тюменский бизнес готов и имеет возможность проводить расчеты с Индией в их национальной валюте.
Депозиты в рупиях банки предлагают сейчас и розничным клиентам. Их доходность в банках разная, но в среднем составляет около 3,54% годовых. Выбирают экзотическую валюту по данным банков не менее 10% от всей массы вкладчиков. Почему? Чем интересна рупия России? Подходит ли эта валюта простому человеку, или это — экзотика для бизнеса? На эти вопросы ответила автор телеграм-канала «Индийский Торговый Дом» Ольга Куликова.
Первые вклады в рупиях банки предложили россиянам в 2023 году, с тех пор объемы этих вкладов растут. Есть люди, которые держат свои сбережения в рупиях, по оценкам банков их сейчас не менее 10-12%. В чем секрет популярности этой валюты в России?
Рупия сейчас демонстрирует уверенную стабильность благодаря действующей в Индии денежно-кредитной политике. Курс держится в диапазоне 80–85 рупий за доллар. На 2025 год есть прогноз, что рупия может немного укрепиться — до уровня около 82 рупий, при условии сохранения положительной динамики в экономике.
Для кого эта валюта сейчас интересна? На первый взгляд, кажется, что в ней нет ничего необычного: курс к рублю практически один к одному, доходность по вкладам не шокирует...
Интерес к рупии со стороны россиян зависит от контекста — о каком именно россиянине идёт речь: частное лицо или бизнес. Для бизнеса, особенно при торговле между Россией и Индией, рупия — удобный расчётный инструмент.
Также теоретически возможна работа с финансовыми инструментами в Индии, но это уже менее распространённый сценарий.
А обычный человек? Что его заставляет идти в банк и открывать вклад в рупиях?
Для частных лиц рупия может рассматриваться как альтернатива доллару и евро, но в практическом плане это затруднительно. Валюта ограниченно конвертируема, поэтому использовать её свободно для сбережений или покупок сложно.
То есть, у человека, с бизнесом не связанного, это скорее рефлекс, оставшийся с 90-х годов прошлого столетия — хранить деньги не в национальной валюте. И все же, что я, как обычный частный вкладчик, получу, выбрав рупию как инструмент накопления? Независимость от колебаний курса доллара?
Колебания курса случаются, иногда довольно чувствительные, особенно для индийских экспортёров. Тем не менее в целом рупия остаётся стабильной.
Дополнительное влияние может оказать возможная сделка между Индией и США по тарифам. Пока переговоры продолжаются, и говорить о результатах преждевременно.
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